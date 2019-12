Corte libera a profesor imputado por daños a la estación San Joaquín del Metro

View this post on Instagram

La #CorteDeApelaciones de San Miguel decidió dejar en libertad a Roberto Campos, #profesor #imputado por los daños a la estación #SanJoaquín del Metro de Santiago. El docente se encontraba en prisión preventiva desde el pasado 30 de octubre, tras ser formalizado por los delitos de daños e infracción a la ley de seguridad del Estado.