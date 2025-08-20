"Empezaba a golpear con el machete las paredes": Vecino de presunto asesino serial argentino relata sus aterradoras conductas

20 ag. 2025 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un vecino de Matías Jurado, el hombre de 37 años detenido el pasado miércoles 30 de julio en Jujuy como presunto asesino serial, entregó estremecedores detalles sobre la conducta del acusado. El arresto ocurrió luego de que la policía encontrara restos óseos, piel humana y evidencias de combustión en su domicilio, ubicado en el barrio Alto Comedero, en Argentina.

Desde entonces, tanto las pruebas como los testimonios de familiares y vecinos han reforzado la hipótesis de su autoría en los crímenes. Ahora, uno de los vecinos detalló cómo era la relación con Jurado y cómo lo percibía la comunidad.

“Si alguien le daba importancia, quizás pasaba algo”

En conversación con Todo Jujuy, el hombre afirmó: “No nos metíamos con él, había gente que le tenía miedo. No le dábamos importancia y no teníamos idea de lo que pasaba ahí”. Según relató, era común verlo deambular entre las 3 y las 7 de la mañana.

“Salía a la esquina y empezaba a golpear con el machete las paredes. Hablaba solo y decía: ‘A mí nadie me hace nada porque tengo el machete’”, recordó sobre las actitudes sospechosas que inquietaban al barrio.

Aunque estas conductas llamaban la atención e incomodaban a algunos, nadie se atrevía a enfrentarlo por miedo a represalias: “Si alguien le daba importancia, quizás pasaba algo”, agregó.

Excavaciones en la vivienda de Jurado

El martes, el Equipo de Antropología Forense inició excavaciones en el domicilio del acusado, con el objetivo de hallar posibles nuevos restos óseos.

“Teniendo en cuenta las tareas que se hizo con gente de Gendarmería a través del georradar, se hicieron marcaciones importantes en el patio de la casa de Matías Jurado. El Equipo de Antropología Forense, con esos puntos, empezará con las excavaciones. El georradar presentó anomalías en seis puntos, por lo que también se descartó la zona de la vereda”, informaron.

Jurado mantiene antecedentes penales desde los 17 años, todos por delitos violentos con uso de armas. Su última condena data de 2018, cuando fue sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión.

