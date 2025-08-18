"¿Qué se hace cuando se encuentran restos humanos?": Revelan cómo el fue llamado al 911 que destapó misterio en casa de Cerati

18 ag. 2025 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes continúan surgiendo en torno al caso de Diego Fernández Lima, adolescente de 16 años que desapareció en 1984 y cuyos restos fueron encontrados bajo tierra hace unas semanas al lado de la casa donde Gustavo Cerati vivió años después de la muerte.

El principal sospechoso del crimen es Cristian Graf, hijo del dueño de la casa en la que se encontraron los restos y compañero de clases de la víctima en ese entonces, a pesar de que no ha sido imputado por ahora.

Uno de los últimos antecedentes que se reveló es cómo fue la llamada a la policía en la que un vecino les contó del hallazgo de los huesos en el patio de la propiedad.

"¿Qué se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos?"

Un grupo de obreros realizaba trabajos en la casa de Graf cuando se encontraron con los restos de Diego, por lo que el vecino llamó rápidamente al 911 para revelar lo sucedido. "¿Qué se hace cuando uno está excavando y encuentra restos humanos?", le preguntó a la operadora, según publicó Clarín.

La llamada se registró después de las 14:00 horas del 20 de mayo y tuvo una duración de dos minutos, en los que el vecino dijo que veía desde su ventana cómo en la obra sacaban lo que parecían ser huesos humanos, incluso un cráneo. Según aseguró, temía que los obreros los tiraran para evitar demoras en la construcción.

"Lo noté inquieto, él daba vueltas"

Al llegar la policía a la casa en Buenos Aires, Ingrid Graf, hermana del sospechoso, sugirió que los huesos podían ser de una antigua iglesia de la zona. En tanto, Cristian Graf dijo que hace siglos hubo un establo en el terreno o que los huesos podrían haber llegado de una tierra que se usó para nivelar el jardín.

Esta última versión fue descartada por Rolando Medina Rodas, el albañil que estuvo a cargo de la demolición y excavación: "Eso es imposible, al descargar se hubieran dado cuenta".

Además, varios obreros declararon que Graf les dijo que tuvieran cuidado con el bananero, que estaba justo al lado del lugar en el que aparecieron los restos. El constructor declaró a TN que cuando "estaban haciendo la medianera, Graf puso una silla y los miraba fijo mientras hacían el trabajo. Lo noté inquieto. Él daba vueltas".

Con 58 años, Graf es el principal sospechoso del caso. Aunque no era amigo íntimo de Diego, compartían la pasión por las motos: Diego tenía una y Graf solía arreglarlas.

