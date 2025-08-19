Escena desgarradora: Hombre murió atropellado el día de su cumpleaños y su perro se quedó a su lado hasta que retiraron el cuerpo

19 ag. 2025 - 12:46 hrs.

El 18 de agosto de 1965 nació Eliberto Cuz Cardozo, un hombre argentino que, de manera trágica, perdió la vida exactamente 60 años después, el mismo día de su cumpleaños. Mientras cruzaba la calle acompañado de su perro, fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

Su perro se quedó a su lado hasta el final

El dramático atropello ocurrió el lunes por la mañana en las afueras de Mendoza, Argentina, específicamente en la intersección de las calles Roma y Don Bosco, en el barrio Colonia Bombai.

El hombre había comenzado su celebración de cumpleaños número 60 sacando a pasear a su perro, pero poco antes de las 7 de la mañana fue embestido por un vehículo que escapó, según informó TN.

Al llegar la policía, se encontraron con una escena desgarradora: el perro estaba acostado al lado de su dueño, cuyo cuerpo yacía en la calle sin vida.

Incluso, el animal se mantuvo siempre en el lugar mientras la Policía Científica de Mendoza trabajaba en la zona para recabar antecedentes del caso y hasta que retiraron el cuerpo de la víctima.

Búsqueda del conductor

La policía encontró restos de vidrios y plásticos rotos en el lugar, que pertenecerían al vehículo del homicida, aunque de momento su identidad y paradero es un misterio.

La fiscalía que está a cargo de la causa solicitó las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar al auto y establecer cómo ocurrió el accidente.

