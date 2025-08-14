Identifican restos de dos víctimas encontrados en casa de presunto asesino serial de Argentina

14 ag. 2025 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Surgen nuevos antecedentes en el caso de Matías Jurado, acusado de haber asesinado a por lo menos cinco personas en San Salvador de Jujuy, Argentina. Ahora, la Fiscalía reveló que los restos encontrados en la casa del sospechoso pertenecen a dos de los cinco hombres que figuran como desaparecidos.

Con esta confirmación, la justicia ya puede acusarlo formalmente de dos homicidios agravados, aunque se estima que en los próximos días podrían aparecen nuevos hallazgos.

¿Quiénes son las dos personas encontradas?

El fiscal regional Guillermo Beller contó en una conferencia de prensa que "tuvimos antes de lo que esperábamos los primeros dos resultados. Ha dado positivo para el señor (Jorge Omar) Anachuri y para el señor (Sergio Alejandro) Sosa, dos de los cinco desaparecidos, que ahora sí ya tenemos su ADN en el lugar de los hechos".

No obstante, aclaró que si bien las evidencias apuntan a que ambas personas fallecieron, legalmente aún no se puede hablar de muertes hasta encontrar los cuerpos, pero señaló que es "significativo para la causa".

Beller confirmó que el resto de los perfiles genéticos encontrados siguen en análisis, por lo que aún no se comunicaron los resultados a las familias de las otras tres personas desaparecidas.

El fiscal también reveló que el imputado pidió hablar con él. "Por supuesto que vamos a acceder, entendemos que en principio va a ser el día viernes", confirmó.

Uso de un georradar y antropólogos expertos

La policía ya investigó la casa de Jurado con un entomólogo (especialista en insectos en restos óseos) y con un georradar, el único del país para ese tipo de investigaciones, pues permite detectar movimientos recientes en el suelo y localizar elementos extraños hasta dos metros y medio de profundidad, consignó TodoJujuy.

Asimismo, el próximo lunes comenzarán las excavaciones en la casa mediante un operativo que contará con la colaboración de un equipo de antropólogos forenses de Buenos Aires, considerado entre los mejores del mundo.

