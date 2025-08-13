"Un psicópata perverso": Argentina deberá entregar indemnización millonaria al asesino múltiple "Concheto" Álvarez

13 ag. 2025 - 15:57 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Argentina deberá pagarle una millonaria indemnización a Guillermo Antonio "Concheto" Álvarez, un conocido asesino múltiple que fue condenado en 1996, pero que ahora recibió el respaldo de la justicia internacional.

Así lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que el Estado argentino deberá indemnizar a Concheto con 11 mil dólares (cerca de $10,5 millones) por concepto de daños materiales e inmateriales cometidos durante el juicio.

¿Quién es Concheto Álvarez?

Concheto fue acusado de matar en julio de 1996 al hijo de Bernardo Loitegui, exministro de Obras Públicas. Según la investigación, le propinó dos balazos para robarle su vehículo, a pesar de que no ofreció resistencia y de que estaba con su hija.

Ese mismo día habría cometido los asesinatos de un policía que estaba de franco y de una estudiante que festejaba su cumpleaños. Con apenas 18 años, era el líder de una banda de asaltantes y terminó condenado a cadena perpetua. En 1998 mató a un compañero de prisión.

Según las informaciones que lo retrataron en esa época, hacía apología de sus propios delitos: "Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener la mujer más linda", habría dicho cuando lo arrestaron, según consignó Infobae.

A diferencia de sus cómplices, Álvarez era de una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso. Sin embargo, se dedicaba a reclutar menores de edad para robar. Los peritos que lo trataron lo describieron como "un narcisista, un psicópata perverso".

En la actualidad, con 47 años, permanece encerrado en la cárcel de Devoto, donde consiguió recibirse de abogado y llevar adelante su propia defensa ante la CIDH.

¿Por qué la CIDH ordenó indemnizarlo?

El fallo de la CIDH dictaminó que "Argentina es responsable internacionalmente por violar los derechos al debido proceso legal y a la protección judicial de una persona sometida a un proceso penal".

Dentro de los argumentos, se acusa al Estado de Argentina de violar distintos derechos humanos durante el proceso penal al que Concheto fue sometido en 1999 por el Tribunal Oral de Menores, entre los que se incluye el incumplimiento de las garantías judiciales, presunción de inocencia y derecho del inculpado al tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa, entre otros.

Además del millonario pago, se ordenó al Estado a que realice una "revisión amplia de la sentencia dictada en su contra y de la condena impuesta, en coherencia con la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior".