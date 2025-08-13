"Cuando lo recuerdo me dan ganas de vomitar": Condenan a 19 años de prisión a exmarido de modelo Julieta Prandi por abuso sexual

13 ag. 2025 - 14:51 hrs.

¿Qué pasó?

Claudio Contardi, exesposo de la modelo argentina Julieta Prandi, fue condenado a una pena de 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de la propia mujer. La denuncia había sido presentada hace cinco años, aunque recién este miércoles se concretó la sentencia.

"Cuando lo recuerdo me dan ganas de vomitar"

Según relató la mujer durante el juicio, los ataques sexuales comenzaron en 2015, poco después del nacimiento de su segundo hijo. Prandi denunció que fue sometida sexualmente, aislada de su entorno, humillada y despojada de sus recursos económico, consignó La Nación.

"Mientras dormía, me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí (...). Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces", fue parte de su crudo relato.

En tanto, el imputado negó todos los cargos y su defensa había pedido el fin del proceso, ya que argumentaron que siempre existió consentimiento en la relación.

Sin embargo, el fiscal Christian Fabio, que pidió 20 años de prisión, afirmó que "abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física, accediéndole carnalmente mientras ella se negaba. Ejerció violencia psicológica diciendo que era su mujer y que era su obligación mantener relaciones sexuales".

Sentencia

Tras una serie de testigos y pruebas que acreditaron la versión de la víctima, el tribunal decretó la prisión para el imputado, además de aplicarle el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual.

En la misma audiencia de sentencia, Prandi se desplomó mientras lloraba y tuvo que ser asistida por personal de salud. Ya estabilizada, declaró a la salida del tribunal: "Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar".

Sin embargo, cuestionó el sistema judicial y aseguró que "después de todos estos años, creo que debería cambiar la Justicia. Que cambie para no revictimizar más a las víctimas. El proceso no puede ser digno de 10.000 apelaciones, mientras ellos siempre gozan de libertad".

"Eso tiene que ser al revés. Para empezar, la víctima denuncia cuando puede, y una vez que lo hace, la tienen que cuidar, porque el siguiente paso es un femicidio. Estamos cansadas de ver cómo nos matan. Estamos cansadas de que no nos escuchen", cerró.

