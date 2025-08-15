Argentina eleva a 100 la cifra de fallecidos por fentanilo medicinal contaminado

15 ag. 2025 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Javier Milei, en Argentina, elevó a 100 la cifra de muertos por fentanilo medicinal contaminado y señaló a un laboratorio local de ser el "responsable" de los decesos.

Desde mayo se registraron denuncias ante la autoridad de medicamentos y alimentos ANMAT por muertes sospechosas tras el uso del fármaco en hospitales de cuatro provincias del país, además de la capital, Buenos Aires.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

"Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB Pharma Group S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas", escribió la vocería presidencial en un comunicado.

El texto añade que, tras una inspección del gobierno, la ANMAT inhabilitó el laboratorio y prohibió en febrero "su actividad productiva, tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado".

La revelación tuvo lugar a pocos días de las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país. Estos comicios se consideran una antesala a las elecciones legislativas de medio mandato de octubre, en las que el presidente Javier Milei medirá su popularidad.

En un acto de campaña en La Plata (50 Km al sur de Buenos Aires), Milei acusó a los seguidores de su némesis, la expresidenta Cristina Kirchner, de encubrir al dueño del laboratorio.

Los acusó de "salirse con la suya de cualquier barbaridad" y agregó: "Tomemos por ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo".

