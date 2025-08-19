Diputado de Finlandia muere a los 30 años de edad dentro del Parlamento

19 ag. 2025 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un diputado finlandés de 30 años de edad falleció este martes en el edificio del Parlamento, en la ciudad de Helsinki, anunció la administración de la institución.

"La persona fallecida en el edificio del Parlamento el 19 de agosto es Eemeli Peltonen, un diputado en su primer mandato", indicó el servicio de prensa del Parlamento en un comunicado, sin precisar las causas de su muerte.

Según la policía, Peltonen, del Partido Socialdemócrata finlandés, murió alrededor de las 11:00 hora local. La institución señaló que "se investigan las causas del fallecimiento, pero no se sospecha de un acto criminal en esta etapa".

Diputado sufrió una infección durante un tratamiento renal

El Presidente finlandés, Alexander Stubb, así como numerosos diputados, lamentaron la noticia. La bandera finlandesa ondeaba a media asta este martes frente al Parlamento, ubicado en el centro de Helsinki, en señal de duelo.

Originario de Järvenpää, Peltonen había dicho a finales de junio que se encontraba con licencia médica debido a una infección contraída en un centro médico durante el tratamiento de una enfermedad renal.

Los diputados finlandeses se encuentran actualmente en receso de verano. La sesión de otoño comenzará el 2 de septiembre.

