Reunión Trump-Zelenski: Primera dama ucraniana emuló a Melania y le envió una carta al mandatario estadounidense

18 ag. 2025 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin el pasado viernes en Alaska, este lunes el Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegó hasta la Casa Blanca para conocer del propio mandatario estadounidense los temas tratados en el encuentro con su par ruso.

La carta de la primera dama ucraniana a Trump

Uno de los detalles que llamó la atención del encuentro en Washington DC fue la entrega de una carta que la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, le envió a Donald Trump, emulando una acción que tuvo hace unos días su homóloga norteamericana Melania Trump con Vladimir Putin.

La misiva, tal como la enviada por Melania a Putin, hace referencia a los niños que se han visto involucrados en estos más de tres años de guerra en el país europeo.

"Como la primera dama de Estados Unidos escribió una carta a Putin hablando de los niños que han muerto, mi esposa ha escrito una carta para usted sobre el mismo tema", le dijo Zelenski a Trump al entregarle la carta en la Oficina Oval.

Reunión Trump-Zelenski

"Es un honor tener al Presidente de Ucrania con nosotros, hemos tenido muchas conversaciones interesantes y creo que se están logrando avances muy sustanciales en muchos sentidos", sostuvo Trump sobre el encuentro que posteriormente incluyó a otros seis líderes europeos.

"Como saben, hace poco tuvimos una buena reunión con el Presidente de Rusia y creo que es posible que surja algún resultado", agregó el magnate republicano.

Por su parte, Zelenski le replicó con un "muchísimas gracias, señor Presidente, si me lo permite, ante todo, gracias por la invitación y muchísimas gracias por sus esfuerzos personales para detener las matanzas y esta guerra".

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania