Europa sopesa un plan de paz para Ucrania tras la cumbre Trump-Putin

17 ag. 2025 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

Los máximos dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido organizan este domingo una videollamada de la denominada "coalición de voluntarios" en la que abordarán un plan de paz para Ucrania sin tregua previa, como propuso Donald Trump tras su cumbre con Putin.

El encuentro en Alaska entre Trump y Putin, que se esperaba crucial para Ucrania y Europa, terminó siendo el gran regreso del presidente ruso a la escena internacional, sin que ello se tradujera en un alto al fuego o nuevas sanciones contra Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien rechaza cualquier concesión territorial, será recibido el lunes por la tarde por Trump en la Casa Blanca. Aunque se mostró "agradecido por la invitación", advirtió el sábado que la negativa de Moscú a aceptar un cese al fuego "complicaba la situación".

Varios líderes europeos irán a Washington para apoyar al presidente ucraniano en este encuentro.

Europa sopesa un plan de paz para Ucrania

En la víspera de esta reunión crucial con Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, se reunirán el domingo por videoconferencia con la denominada "coalición de voluntarios" aliados de Kiev, que agrupa a la mayoría de países europeos, la Unión Europea, la OTAN y otras naciones como Canadá. Zelenski estará en Bruselas para sumarse a la reunión.

Según los diplomáticos, los participantes deberían abordar el tema de las garantías de seguridad que se concederían a Kiev en el marco de un posible acuerdo de paz.

Trump mencionó una garantía de seguridad para Ucrania similar a la del artículo 5 de la OTAN, aunque fuera del marco de la Alianza Atlántica, considerada por el Kremlin como una amenaza existencial que se extiende hasta sus fronteras.

Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se trataría primero de definir "una cláusula de seguridad colectiva que permita a Ucrania obtener el apoyo de todos sus socios, incluido Estados Unidos, dispuestos a actuar si vuelve a ser atacada".