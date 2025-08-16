Donald Trump quiere un acuerdo de paz tras el fracaso en asegurar un alto al fuego en Ucrania

16 ag. 2025 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, quien no logró un alto al fuego en Ucrania durante su cumbre en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora pide un "acuerdo de paz" para poner fin a tres años y medio de conflicto.

Trump había dicho que quería asegurar un alto al fuego en Ucrania antes de la cita del viernes con Putin, anunciada como decisiva, pero tras la cual ambos líderes no revelaron nada sobre sus conversaciones.

Trump busca un acuerdo de paz tras cumbre con Putin

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

También confirmó que recibiría al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el lunes por la tarde en la Casa Blanca: "Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin", añadió Trump, sugiriendo una cumbre tripartita.

Durante su vuelo de regreso de Anchorage, Trump mantuvo una larga conversación telefónica con Zelenski, según su portavoz. El presidente estadounidense también habló con líderes de la OTAN.

En la conversación participaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, según una portavoz de la Comisión Europea.

Una fuente diplomática en Kiev indicó que Trump, quien se opone a la solicitud de Ucrania de unirse a la OTAN, planteó durante la llamada una propuesta estadounidense para otorgar a Kiev una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la Alianza, que prevé la defensa mutua entre sus miembros en caso de ataque.

Trump aseguró a la prensa que quedaban "muy pocos" puntos por resolver para poner fin a la guerra desencadenada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022: "Uno de ellos es probablemente el más importante", añadió, sin especificar cuál.

Todo sobre Donald Trump