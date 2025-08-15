Concluye reunión entre Trump y Putin: Presidente ruso dice que negociaciones fueron "constructivas" y "respetuosas"

15 ag. 2025 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 18:30 horas de este viernes (en Chile), medios estadounidenses informaron que concluyó la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Los mandatarios se reunieron en Alaska, en un encuentro que ha sido denominado "por la paz", ya que en la instancia los jefes de Estado pudieron haber tocado el fin del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Ambos jefes de Estado dieron un punto de prensa en conjunto, donde compartieron ante la presa algunos detalles de la cita que sostuvieron.

Putin aseguró que las negociaciones con Trump fueron "constructivas" y "mutuamente respetuosas". En tanto, el presidente estadounidense afirmó ante la prensa que tuvo una reunión "muy productiva" con su par ruso.

En uno de los momentos, Putin también reconoció que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado.

"Es sabido que no ha habido cumbres entre Rusia y EE.UU. en cuatro años, y eso es mucho tiempo. Este período fue muy difícil para las relaciones bilaterales. Y, siendo francos, han caído a su punto más bajo desde la Guerra Fría. Creo que eso no beneficia a nuestros países ni al mundo en su conjunto", afirmó Putin, para luego sincerar que "una reunión entre los jefes de Estado era muy esperada".

Noticia en desarrollo...