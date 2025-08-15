Llegó el momento del cara a cara entre Trump y Putin: Se reúnen este viernes en Alaska

15 ag. 2025 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este viernes en Alaska, en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y tiene en vilo al mundo.

Trump partió de Washington rumbo a Alaska el viernes por la mañana. "MUCHO EN JUEGO", publicó en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One y despegar para el vuelo de casi siete horas hacia Anchorage.

Putin, en tanto, pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

Según el Kremlin, el avión de Putin aterrizará "a las 11:00 hora local (aproximadamente las 11:00 en Chile)" y "el presidente Trump lo recibirá en el avión", en la pista.

El cara a cara entre Trump y Putin

Trump hizo la invitación por sugerencia del propio líder ruso, pero el presidente estadounidense se ha mostrado a la defensiva y ha advertido que la reunión podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.

Para el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, será otro día de alto voltaje. Hasta ahora ha rechazado públicamente la presión de Trump para que ceda el territorio.

"Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos", escribió Zelenski en redes sociales este viernes. Rusia sufre "graves pérdidas" para obtener avances territoriales, añadió.

Trump alardea de talante negociador, pero ha rebajado las expectativas diciendo que es una "reunión de tanteo". "Soy presidente, y él no va a jugar conmigo", declaró el jueves.

"Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano", aseguró el mandatario estadounidense, quien calcula que la cumbre tiene un "25%" de probabilidades de fracasar.

Trump ha prometido consultar rápidamente con los líderes europeos y con Zelenski, ya que, según él, para alcanzar un acuerdo final hace falta una reunión tripartita con Zelenski y repartirse el territorio.