Reunión cumbre: Donald Trump ya está en Alaska para cita por la paz con Vladimir Putin

15 ag. 2025 - 14:46 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 14:29 de este viernes (hora de Chile), se reportó que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en la base aérea Elemendorf en Achorage, en el Estado de Alaska, para sostener una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

La reunión entre ambos mandatarios es considerada la más importante que tendrán, debido a que se espera que se resuelva el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ambos jefes de Estado no se reunían presencialmente desde el 2019.

En la pista de la base aérea Elemendorf, se dispuso una alfombra roja en forma de L para que los líderes caminen hacia una plataforma que lleva la etiqueta "Alaska 2025".

Además, se puede ver que en lugar hay 4 aviones de combate F-22 raptor, según consignó el medio estadounidense CNN.

Sobre este encuentro con Putin, Trump había confesado que "si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano".