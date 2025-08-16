Tras cita en Alaska: Dirigentes europeos dicen estar dispuestos a facilitar una cumbre Trump-Zelenski-Putin

16 ag. 2025 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Los dirigentes europeos afirmaron este sábado estar dispuestos a facilitar una cumbre entre Donald Trump, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, al día siguiente del encuentro en Alaska entre los presidentes ruso y estadounidense sobre el conflicto en Ucrania.

"Estamos (...) dispuestos a trabajar con los presidentes Trump y Zelenski con vistas a una cumbre tripartita, con el apoyo de Europa", afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido en un comunicado conjunto.

También Trump mencionó la posibilidad de una reunión tripartita en su red social Truth.

"El presidente Zelenski vendrá a Washington, al despacho oval, el lunes a la tarde. Si todo va bien, programaremos entonces un encuentro con el presidente Putin", publicó.

Los europeos hablaron con el magnate republicano y Zelenski el sábado por la mañana, horas después de la cumbre en Alaska. Luego mantuvieron una segunda conversación telefónica, tras la cual publicaron la declaración conjunta.

En su mensaje, los líderes europeos insistieron también en que Rusia "no puede tener" derecho de veto sobre el camino de Ucrania hacia la Unión Europea y la OTAN.

"Es Ucrania quien debe tomar las decisiones relativas a su territorio", sostuvieron.

Asimismo, aseguraron estar "dispuestos a mantener la presión" sobre Rusia mediante sanciones "mientras continúen las matanzas en Ucrania".