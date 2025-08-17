Guerra en Ucrania: Trump señala "grandes avances" en relación con Rusia

17 ag. 2025 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló "grandes avances" con Rusia en un breve mensaje publicado en sus redes sociales este domingo, antes de una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y sus aliados europeos.

"¡Grandes avances con Rusia! ¡Estén atentos!", publicó el republicano en Truth Social, dos días después de reunirse en Alaska con su homólogo de ese país, Vladimir Putin, en una cumbre destinada a poner fin a la guerra en Ucrania.

Emisario de Trump espera "reunión productiva" con Zelenski y líderes europeos

En tanto, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff expresó hoy domingo su esperanza de una "reunión productiva" con el presidente ucraniano y líderes europeos en la Casa Blanca.

"Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo", declaró Witkoff a la cadena estadounidense CNN.

Tras la cumbre el viernes en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Washington presiona para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sin asegurar primero un alto el fuego.

