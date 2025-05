"¿Qué fue ese golpe?": Video muestra la reacción de la esposa del director de OceanGate ante implosión de submarino Titan

Un video recientemente revelado por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) y entregado a la BBC capta el instante exacto en que Wendy Rush, esposa del director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, escuchó un extraño golpe mientras seguía en tiempo real la inmersión del submarino Titan, que implosionó en junio de 2023 durante una expedición a los restos del Titanic.

El registro forma parte del documental "Implosion: The Titanic Sub Disaster", y ha sido utilizado como prueba ante la Junta de Investigación Marina de la USCG, que desde hace dos años indaga las causas detrás del trágico colapso estructural del sumergible.

En el video, Wendy aparece frente a una computadora que utilizaba para enviar y recibir mensajes de texto con el Titan. En el momento en que la nave alcanza una profundidad aproximada de 3.300 metros, se escucha un ruido, descrito como similar a un portazo.

Instintivamente, Wendy levanta la vista y pregunta con desconcierto: “¿Qué fue ese golpe?”.

Pocos segundos después, llega un mensaje de texto desde el submarino que indica que han soltado dos pesas, un procedimiento estándar para controlar el descenso. Este mensaje parece tranquilizarla brevemente, llevándola a suponer que la inmersión continúa según lo planeado.

Sin embargo, autoridades de la Guardia Costera explicaron que el ruido que Wendy escuchó fue, en realidad, la implosión del submarino.

La secuencia temporal de los hechos se explica por la diferencia en la velocidad de transmisión del sonido y los mensajes de texto: el golpe llegó antes que el mensaje, que habría sido enviado instantes previos a la falla total del Titan, aclaró la USCG.

La tragedia cobró la vida de cinco personas a bordo del Titan: Stockton Rush, CEO de OceanGate; Hamish Harding, empresario y explorador británico, Paul Henri Nargeolet, experto buceador francés, Shahzada Dawood, empresario británico-paquistaní y Suleman Dawood, su hijo de 19 años.

NEW: Coast Guard releases footage of OceanGate CEO Stockton Rush's wife unknowingly reacting to the de*th of her husband, who was crumpled alive in the Titan submersible.



"What's that bang?" Wendy Rush was heard asking.



