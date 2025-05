Nueva ofensiva de Trump: Frena matrícula de extranjeros en Harvard y amenaza con arancel de 25% a Apple

23 may. 2025 - 11:25 hrs.

¿Qué pasó?

Harvard demandó al gobierno de Donald Trump este viernes por impedir que la prestigiosa universidad matricule y acoja a estudiantes extranjeros. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó el jueves la potestad de la casa de estudio para matricular a quienes no sean estadounidenses, amenazando el futuro de miles de alumnos.

El Presidente Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de admisiones y contrataciones. Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo e ideología liberal progresista.

Lo más visto ahora Expresidente Macri revela que Trump le aconsejó "conquistar Chile para tener dos océanos"

Su administración ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiamiento gubernamental a Harvard, congeló una primera partida de US$2.200 millones en subvenciones y US$60 millones en contratos oficiales, y deportó a un investigador de la Facultad de Medicina. La pérdida de estudiantes extranjeros —más de una cuarta parte del alumnado— podría resultar costosa para la casa de estudios, que cobra decenas de miles anuales.

Trump amenaza a Apple con arancel de 25% si no fabrica iPhones en EEUU

En otra polémica, Trump amenazó este viernes a la empresa Apple con un impuesto del 25% si los iPhones que vende en Estados Unidos no son fabricados en ese país. "Hace tiempo informé a Tim Cook (presidente de Apple) que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos, no en India ni en otros lugares. Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La amenaza del Trump a Apple llega después de que dijera la semana pasada que la empresa debía trasladar la producción de sus teléfonos inteligentes a Estados Unidos.

"Tuve un pequeño problema con Tim Cook", dijo Trump en Catar durante una gira de varios días por el Golfo. "Le dije 'Tim, te tratamos muy bien. Llevamos años soportando las fábricas que construiste en China. No queremos que construyas en India, sino aquí, y tendrán que aumentar su producción en Estados Unidos'", añadió.

Todo sobre Donald Trump