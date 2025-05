"Caza latinos por su piel": Chilenos deportados desde EEUU apuntan a Trump por presuntas detenciones arbitrarias

23 may. 2025 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

El vuelo Airbus A321 aterrizó en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez pasada la medianoche de este viernes 23 de mayo. Con él, llegaron 45 chilenos que fueron deportados desde Estados Unidos luego de permanecer meses o en algunos casos años detenidos en centros migratorios.

"¡Al fin estoy libre!", gritó Ángel Espinoza al reencontrarse con su madre en el terminal aéreo de la Región Metropolitana. "Tenía permiso laboral, pero me trataron como ilegal. Me trasladaron a cuatro cárceles en tres meses", relató a la prensa.

Espinoza se encontraba trabajando en una granja en Arkansas al momento de su detención, lo que vino después fue la peor parte. "No me dejaban bañarme ni cepillar los dientes (...) algunas veces no nos alimentaban, nos faltaban el respeto", comentó.

Pese a haber nacido en Chile, Ángel vivió la mayor parte de su vida -22 años- en el país norteamericano, al cual declaró no tener intenciones de regresar. "Te pescan si te ves latino, si tienes tu piel cafecita o te escuchan hablar español, te llevan", afirmó, a la vez que acusó a la administración de Donald Trump de "cazar latinos por su piel".

Otro caso es el de Natanael, quien vivió durante cuatro años en Estados Unidos trabajando en el área de la construcción. Al ser consultado sobre la posibilidad de regularizar su situación en el país norteamericano, apuntó a que sus documentos habían expirado y que el sistema para renovarlos era "muy estricto".

"Estaban agarrando a todos teniendo o no establecida una ciudadanía o permiso de trabajo, estaban agarrando a todos por igual para sacarlos del país", señaló antes de detallar que permaneció cuatro meses detenido en un centro migratorio en Alabama.

Las declaraciones de Ángel y Natanael son similares a la de Yerko Aliaga, coreógrafo que también arribó a Chile esta madrugada en el vuelo Airbus A321. "En el fondo, Trump es el que está haciendo todo esto, su gobierno está dejando la cagá' (...) ya no es algo que sea por delitos, es totalmente una persecución al migrante", aseveró el exparticipante del programa "Rojo".

