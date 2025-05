"Estamos con criminales, asesinos y violadores": Chilena detenida hace dos meses en EEUU revela precarias condiciones

23 may. 2025 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

45 chilenos fueron deportados el jueves desde Estados Unidos en un vuelo chárter, sin embargo, aún son varios los compatriotas que se encuentran detenidos en el país norteamericano a la espera de regresar a Chile.

Es el caso de Catalina Torres, chilena que hace dos meses fue detenida en Luisiana cuando iba a su trabajo debido a que tenía la visa vencida. La joven debía regresar en el vuelo del jueves, sin embargo, aún permanece recluida en precarias condiciones, según contó ella misma en conversación con Mucho Gusto.

"Nadie me da una respuesta concreta"

Desde el centro de reclusión y a través de un contacto mediante videollamada con su padre Luis Torres, la joven chilena dijo al matinal de Mega que se siente "tranquila, aunque molesta por el sistema, por no tener respuestas. Gracias a Dios hablo inglés y puedo preguntar qué está pasando, pero nadie me da una respuesta concreta. Me dicen una cosa, me dicen otra".

Catalina contó que el jueves iba a ser parte del vuelo de los chilenos deportados que regresarían al país. Incluso, la trasladaron desde Luisiana a Texas, sin embargo, a último momento no la dejaron subir.

"No entiendo por qué (...), dijeron que llegamos muy tarde, que inmigración envió un correo muy tarde a los que me debían transportar. Se echaron la culpa entre ellos. Todos los deportados han sido regresados. No entendemos qué está pasando", añadió la mujer, que espera poder volver a Chile la próxima semana.

Un calvario de dos meses detenida

La chilena reveló que incluso llegó a estar engrillada "de pies a cintura y manos, peor que a un criminal. El servicio que tenemos acá es terrible, solo tenemos agua e ibuprofeno. Las comidas tenemos que pagarlas y las llamadas telefónicas son extremadamente caras, aproximadamente 30 dólares por cinco minutos".

"Las camas son terribles, el trato también es terrible. Como la mayoría no sabe hablar inglés, no pueden defenderse. Estamos con criminales, asesinos y violadores, todos mezclados", denunció la mujer, que además afirmó que ni siquiera le han dado acceso a un abogado.

La joven también acusó que hay muy poca seguridad en el recinto y que los encargados no entregan respuestas. Incluso algunas personas llevan recluidas hasta 10 meses, pese a que no cometieron ningún delito en el país.

Su padre espera reencontrarse con Catalina

Luis Torres, padre de Catalina, dijo que estos dos largos meses "han sido una película de terror, no se lo doy ni a mi peor enemigo. Sus derechos humanos han sido vulnerados".

"Mi hija no se merece este trato. Chile y las autoridades tienen que despertar (...). No sé qué va a pasar, pero por favor, a la Cata hay que sacarla de ahí", concluyó.

