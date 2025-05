"El trato que te dan es pésimo": Chilenos deportados desde EEUU relatan duras condiciones que enfrentaron

23 may. 2025 - 11:20 hrs.

Un grupo de 45 ciudadanos chilenos fue deportado desde Estados Unidos y llegaron al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, la madrugada de este viernes. Los motivos detrás de las deportaciones incluyen situaciones de migración irregular, antecedentes penales y las dificultades para regularizar su situación migratoria.

Según los testimonios de los propios deportados, muchos de ellos habían vivido durante años en Estados Unidos y enfrentaron múltiples dificultades para regularizar su situación migratoria. Además, denunciaron las duras condiciones que soportaron antes de su regreso a Chile, incluyendo malos tratos.

Testimonios de chilenos deportados

Uno de los deportados, Ángel Espinoza, quien vivió 22 años en el país norteamericano, relató que la policía de inmigración en Estados Unidos tenía un trato muy estricto con los latinos. "Te pescan ahí, si tú te ves latinos, si tienen en la piel cafecita, te escuchan hablar español, te pescan al tiro. Algunas veces nos alimentaban, algunas nos faltaban el respeto".

Natanael, otro chileno deportado y quien vivió cuatro años en Estados Unidos, indicó que las autoridades no diferenciaban entre aquellos que tenían ciudadanía o no. “Se estaba poniendo muy estricto y estaban agarrando a todos, teniendo o no establecido una ciudadanía o permisos de trabajo y todo eso, estaban agarrando a todos por igual y metiéndolos para sacarlos del país”, dijo.

"La hielera": Condiciones extremas durante la detención

El exchico Rojo Yerko Aliaga, uno de los deportados, describió las condiciones en las que vivieron durante su detención. Relató que fueron alojados en una sala denominada “la hielera”, con temperaturas cercanas a los 12 grados Celsius y durmiendo en el suelo.

"El trato que te dan es pésimo, tirados en el suelo de una sala que le llaman 'la hielera', a 12 grados, sin colchonetas, sin frazadas ni nada. Durmiendo en el piso. Éramos más de 30 personas en una sala que es para nueve", acusó Aliaga, quien fue expulsado tras vivir cuatro años en el país norteamericano.

A su llegada a Chile, 42 de los 45 deportados pudieron reunirse con sus familiares en el aeropuerto de Santiago. Por el contrario, tres de los deportados fueron detenidos debido a órdenes de detención vigentes por diversos delitos en Chile.