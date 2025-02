Revelan audio de la implosión del submarino Titán que iba a explorar los restos del Titanic en 2023

La Guardia Costera de Estados Unidos reveló un audio del momento de la implosión que afectó al submarino Titán, que iba a explorar los restos del Titanic en junio del 2023. La tragedia terminó con los cinco tripulantes a bordo fallecidos.

El registro dado a conocer la semana pasada, dura aproximadamente 20 segundos y se puede apreciar el estruendo que hubo en ese instante, lo que dio paso más tarde a un silencio estremecedor.

Cabe destacar que la implosión del sumergible se habría producido a una hora y media de su descenso al fondo del Atlántico Norte, cuando los tripulantes iban a explorar los restos del Titanic.

The #TitanMBI releases the suspected acoustic signature of the Titan submersible implosion. Audio recording courtesy of NOAA/NPS Ocean Noise Reference Station Network) https://t.co/h3ySH0PhiA pic.twitter.com/dXC7C1hy4y