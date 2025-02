Creyó que era menopausia, pero en realidad tenía un avanzado cáncer de útero: "Me sentí muy enojada por ignorar los síntomas"

11 feb. 2025 - 20:01 hrs.

Dawn Willis, de 58 años, es una mujer inglesa que vive un gran calvario luego de que confundiera los síntomas de “una probable menopausia” con un cáncer de útero tras presentar extraños síntomas por alrededor de un año en 2017.

La oriunda de Canterbury, Reino Unido, explicó que había estado experimentando sangrado vaginal durante aproximadamente un año, sin embargo, omitió este importante síntoma, ya que pensó que era un signo de la menopausia.

Se arrepiente de no ir a médico antes

No obstante, con el paso del tiempo, Willis comenzó a evidenciar cómo su estómago se hinchaba, por lo que su propia familia la convenció de acudir al médico, momento en que descubrió la verdad: tenía un cáncer de útero en estado avanzado que fue diagnosticado en 2017, informó el New York Post.

“Me sentí muy enojada conmigo misma cuando recibí el diagnóstico porque había ignorado los síntomas”, dijo.

A pesar de lo anterior, la mujer confesó sentirse agradecida de que le diagnosticaran a tiempo su cáncer de útero avanzado debido a que “si hubiera esperado tan solo un par de meses más, no creo que estaría aquí hoy”.

No obstante, Dawn Willis afirmó sentirse enojada consigo misma por haber ignorado las señales y por evitar ir a médico a tiempo, a pesar de ser la primera persona en aconsejar acudir al doctor. “Cuando me dijeron que no era terminal, pensé: 'Bueno, voy a superar esto’. Amo mi vida. Amo a mi esposo Mark, con quien estoy desde que teníamos 16 años”, mencionó.

Sufrió una perforación intestinal y ahora vive con un estoma

Cabe mencionar que Willis se sometió a un tratamiento tras conocer su estado de salud, por lo cual estaba en remisión en marzo de 2018 y fue clasificada oficialmente libre de cáncer de útero en 2022.

Sin embargo, vivió un duro revés, luego de sufrir una perforación intestinal debido a un grave daño por radiación, por lo que ahora debe vivir con un estoma (ostomía).

“Estoy bien con mi estoma porque me salvó la vida, pero probablemente no lo necesitaría si me hubieran examinado antes”, lamentó. “Así que realmente quiero difundir ese mensaje. Si algo no está bien, ¡no lo dejes!”, añadió.