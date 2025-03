Estuvo desaparecida por más de 20 años y su familia la pudo encontrar gracias a un video viral en YouTube

14 mar. 2025 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante más de 20 años el paradero de Hamida Banu fue todo un misterio para su familia en la India; sin embargo, gracias un video viral de YouTube, sus seres queridos pudieron saber que la mujer había sido víctima de una red de trata de personas que la mantuvo cautiva en Pakistán.

20 años alejada de su familia

De acuerdo a Infobae, la historia de Banu comenzó el año 2002 cuando trabajaba como cocinera en los países del Golfo para mantener a sus cuatro hijos. En medio de esto, un "agente de contratación" le ofreció empleo en Dubai, todo a cambio de un monto de 20.000 rupias (poco más de 200.000 pesos chilenos).

Tras el pago, la mujer no terminó viajando a los Emiratos Árabes Unidos, sino que fue víctima de una red de trata de personas que la llevó a Pakistán. Allí estuvo retenida en una casa durante tres meses y perdió todo contacto con su familia.

Con el paso del tiempo, Banu se casó con un vendedor ambulante de Karachi, él que, según dijo, "nunca la molestó". Pero cuando su marido murió durante la pandemia, la mujer quedó nuevamente desprotegida y sin documentos en un país extranjero: "Pasé los últimos 22 años como un cadáver viviente", relató la adulta mayor de ahora 75 años.

Reencuentro familiar gracias a un video viral

El caso de Hamida Banu dio un vuelco inesperado en julio de 2022, cuando el activista pakistaní Waliullah Maroof publicó un video en YouTube en el que la mujer relataba su calvario y su deseo de volver a la India. Luego de esto, el periodista Khalfan Shaikh vio la entrevista y la compartió en sus plataformas.

Por azares del destino, este video viral fue visto por el nieto de Banu, un joven que ella no conocía, quien reconoció a su abuela y alertó a su familia. Con esto, tras 20 años alejados, se pudo coordinar una videollamada entre la mujer y sus seres queridos en la India.

"No me pregunten dónde estaba ni cómo he estado. Los he echado mucho de menos. No me quedé aquí por voluntad propia, no tenía otra opción", le dijo Banu a su hija Yasmin cuando hablaron por primera vez en más de 20 años.

Debido a la tensa relación entre India y Pakistán, el retorno de Hamida Banu no se pudo concretar hasta diciembre de 2023. Una vez cruzó la frontera, se produjo un tan esperado abrazo entre esta víctima de la trata de personas y sus familiares. "Estoy muy contenta de volver a casa", fueron las palabras de Banu al poder regresar a su país.

Todo sobre Sucesos