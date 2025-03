"Fueron los peores minutos de mi vida": Ladrones torturaron a jubilada de 88 años para robarle en su casa en Argentina

13 mar. 2025 - 17:56 hrs.

¿Qué pasó?

Una jubilada vivió momentos de terror luego de ser víctima de un robo en su propia vivienda en Argentina, protagonizado por cuatro delincuentes que forzaron la entrada y la torturaron con el objetivo de llevarse diversas especies.

¿Qué se sabe del robo contra la jubilada?

Según informó TN, el violento episodio ocurrió el lunes recién pasado, cuando la adulta mayor permanecía en su casa en La Plata. En un abrir y cerrar de ojos, se vio intimidada por los sujetos, que estaban armados y encapuchados.

La víctima no tuvo chance de defenderse y fue torturada por los individuos. Uno de ellos la apuntó con su arma de fuego, mientras que otro le colocó un destornillador en el cuello, amenazando con tomar su vida.

En ese instante, la llevaron hasta su habitación y la obligaron a acostarse en su cama, lo que derivó en que la maniataran y le taparan la cabeza con una frazada.

Los delincuentes estuvieron varios minutos en el domicilio en búsqueda de objetos de valor y terminaron escapando con un teléfono, un juego de llaves y dinero en efectivo.

"Me apuntaron con un arma y me taparon la cara"

La mujer, después de haber sobrevivido al ataque, señaló que "me apuntaron con un arma y me taparon la cara. Solo quería que se fueran y no me lastimaran".

"Fueron los peores minutos de mi vida. Escuchaba cómo rompían todo, sentía sus pasos y no podía hacer nada", expresó.

Ante esto, los investigadores iniciaron diversas diligencias para dar con el paradero de los asaltantes, entre las que se encuentran, por ejemplo, el levantamiento de cámaras de seguridad para identificarlos.

