"Si podía ayudar a todo el mundo, lo hacía": Habla hermano de chofer de bus que murió al protagonizar choque en Coquimbo

En horas de la madrugada del martes recién pasado, un brutal choque se vivió en la Ruta 5 Norte, a la altura de Guanaqueros, en la región de Coquimbo. En ese lugar, una colisión en cadena entre cuatro buses dejó un total de seis fallecidos y varios lesionados.

¿Cómo ocurrió la emergencia?

La emergencia comenzó cuando un bus de la empresa Cejer volcó en plena ruta. Al percatarse de esto, los funcionarios de otros dos buses, uno de la misma compañía y otro Pullman, se detuvieron para prestar ayuda.

En ese instante, el conductor de un segundo bus Pullman, que no se percató del accidente, impactó con la máquina volcada y produjo un choque en cadena, lo que derivó en la llegada de personal de Carabineros.

¿Qué dijo el hermano del conductor fallecido?

Andrés Cabrera, hermano de Boris Cabrera Hernández, conductor del bus Pullman que colisionó con el bus Cejer, entregó detalles acerca de la personalidad de la víctima, que terminó perdiendo la vida.

"Mi hermano era de esas personas calladas, que espontáneamente tiraba una talla y el callado pasaba a segundo plano. Muy buena gente", señaló a Diario El Día.

Andrés dijo que "si podía ayudar a todo el mundo lo hacía. A mí me ayudó mucho en mis momentos malos y me seguía ayudando. Me decía 'ya, cuándo, cuándo', y le contestaba 'no sé, anda una nubecita encima mío'. Pero ahí estaba él siempre, preocupado".

Los restos de los seis fallecidos fueron retirados por el Servicio Médico Legal (SML), que más tarde se los entregó a los familiares, quienes ya preparan los respectivos funerales para despedirlos.

