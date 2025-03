Madre de niña asesinada por su padre pide que lo liberen: "Sé que él sufre tanto como yo"

13 mar. 2025 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Impacto causó en Inglaterra el caso de un padre que fue condenado a 15 años de prisión por asesinar a su hija de 14 años de una puñalada en el corazón el pasado 5 julio de 2024 en la ciudad de Darlington.

Sarah Hall, madre de la adolescente y pareja del condenado desde hace 27 años, se niega a culparlo por la muerte e inició una campaña para que se anule su sentencia, que lo mantiene en prisión desde hace un mes.

"Sé que él sufre tanto como yo"

Según reportó el medio británico The Mirror, la mujer aseguró que su esposo Simon Vickers, de 50 años, mató a su hija por accidente con un cuchillo en una supuesta "pelea de juego" en la cocina.

"Lo único que queremos es poder llorar juntos a nuestra hija. ¿Cómo puedo culparlo por un accidente cuando sé que él sufre tanto como yo?", afirmó.

"Queremos recordar a Scarlett y llorar juntos, e ir a los lugares que visitamos con ella y recordarla. No creo que hayamos superado el shock; ha sido una pesadilla interminable", añadió.

Los hechos

El tribunal acreditó que la mujer junto a su pareja habían estado bebiendo antes de la muerte de su hija y él había fumado marihuana.

Tras ello, comenzaron a cocinar tallarines con la adolescente, momento en el que empezaron a jugar lanzándose comida y utensilios de cocina. En un momento la madre giró para preocuparse de la comida, instante en el que su hija fue apuñalada con el cuchillo.

La mujer afirma que el padre no sufrió un ataque de ira, sino que arrojó los utensilios de cocina por la encimera hacia su hija, momento en el que se le clavó el cuchillo directo al corazón.

Tras ello, sus padres llamaron a la ambulancia y comenzaron a practicarle RCP. Cuando llegó la policía, ambos fueron arrestados por intento de asesinato y en la comisaría se enteraron de que su hija falleció. Con el paso de los días, solo el papá fue formalizado por el crimen.

Apelación

La mujer pidió que la condena sea reconsiderada, sin embargo, el procurador general llevó el caso al Tribunal de Apelación para intentar que se aumente la pena de 15 años por ser "excesivamente indulgente". Si Vickers se hubiera declarado culpable de homicidio involuntario, habría estado solo entre 2 a 5 años en prisión.

Cabe consignar que, pese a que la mujer argumentó que todo fue un accidente, el juez en primera instancia determinó que el hombre apuñaló a su hija, Scarlett Vickers, en un "acto de ira momentáneo pero devastador. Le robó la vida a una joven y preciosa, y arruinó su vida, la de su esposa y la de los familiares y amigos de Scarlett".

Sin embargo, en declaraciones a la BBC, la mujer declaró que "él nunca le haría daño a Scarlett y sé que fue un accidente. Si pensara que lo hizo deliberadamente, no habría estado aquí (protestando su inocencia). Es absurdo. Nunca tuvo un arrebato de ira. Yo estuve allí esa noche; no hubo discusiones. No hubo mal genio ni gritos".

