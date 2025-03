Indignación por influencer que capturó a una cría de wombat para sacarse una foto en Australia: La mamá miraba angustiada

Una insólita situación causó molestia entre los ciudadanos y autoridades australianas luego de que una influencer intentara separar a una cría de wombat salvaje, marsupial endémico de Australia, de su angustiada madre, hecho que quedó registrado a través de un video.

Se trata de Sam Jones, una joven influencer estadounidense que se presenta en redes sociales como una “bióloga de vida silvestre y científica ambiental”, quien se grabó persiguiendo al bebé marsupial mientras miraba cómo la madre del animal estaba angustiada por ser separa de su cría.

“He atrapado un bebé wombat”, declara la mujer, que cuenta con un total de 92 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras el hombre que graba menciona: “¡Mira a la madre, la está persiguiendo!”.

A raíz de la situación, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, criticó el video que ha enojado a los conservacionistas australianos y a nivel mundial.

De este modo, el político sugirió a Jones que intente hacer lo mismo con animales que “realmente puedan defenderse”, o “separa a un bebé cocodrilo de su madre y observa cómo te va”.

El acto de la joven provocado una ola de comentarios que piden que la joven sea deportada.

Tras ello, el ministro del Interior, Tony Burke, dijo a la BBC que “dado el nivel de escrutinio al que se enfrentará, si alguna vez vuelve a solicitar una visa, me sorprendería que siquiera se molestara en hacerlo”.

Los wombats son una especie protegida legalmente en toda Australia. Las crías de wombat comparten un fuerte vínculo con sus madres, y cualquier separación puede ser angustiante y perjudicial, según aclaran los conservacionistas de especies.

