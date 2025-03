Habla papá por menor de 14 años acusado de matar a su hija en Argentina: "Mi corazonada desde el día uno fue que el chico mentía"

12 mar. 2025 - 18:36 hrs.

¿Que pasó?

El padre de Kim Gómez, niña de 7 años que falleció tras ser arrastrada por un automóvil conducido por dos delincuentes menores de edad, se refirió a la decisión tomada respecto de uno de ellos, de 14 años, quien deberá permanecer en un instituto de menores de régimen cerrado, en La Plata, Argentina.

La Fiscalía destacó que el menor es acusado como "coautor" del homicidio de Kim, sin embargo, la defensa del joven asegura que no estuvo presente en el lugar de los hechos al momento del asesinato de la niña.

"Eran los dos culpables, la justicia falló a favor nuestro"

Marcos Gómez, padre de Kim, contó su reacción tras conocer el resultado de la etapa procesal en la que se encuentra el menor de edad.

"Yo tenía un instinto, y era fuerte porque tenés que comprobar para no condenar a cualquiera. La jueza pudo probar con la fiscal que fue culpable y se va a tener que hacer responsable", dijo Marcos.

Según el hombre, el chico de 14 años "mentía" tras hacer creer a la justicia que él no había participado en la muerte de Kim y también tuvo palabras para otro menor de 17 años, quien cumple prisión preventiva luego de ser entregado por su propio padre.

"Mi corazonada desde el día uno fue que el chico mentía"

"Los chicos, estos, eran los dos culpables. La justicia falló a favor nuestro. Estuvo difícil para la jueza porque no había muchas pruebas. Le pedí que se tome el tiempo necesario para que las cosas sean claras y no condenemos a un chico que si no llegaba a ser culpable me hubiese lastimado mucho", afirmó.

Sin embargo, a juicio de Marcos, "mi corazonada desde el día uno fue que el chico mentía. Hice mucha fuerza para equivocarme, no deja de ser un chico. La jueza y la fiscal demostraron que fue culpable, se va a tener que hacer responsable. La primera etapa está cerrada".

Finalmente, el padre de Kim contó que se reunirá con funcionarios del Gobierno “para que me escuchen, para ver qué respuestas”.

"Me están llegando un montón de propuestas para hacer cosas y eso me mantiene con fuerzas. Quiero concientizar a todos", agregó.