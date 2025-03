Mujer casi deja a su marido para casarse con Enrique Iglesias: Todo era una estafa en la que gastó más de 3 mil dólares

13 mar. 2025 - 18:04 hrs.

Los estafadores no paran de crear nuevas formas de engañar a sus víctimas, pero hay una que parece darles bastantes resultados: hacerse pasar por un famoso para sacarle dinero a ingenuos.

Si hace algunos meses se conoció el caso de un falso Brad Pitt —creado con inteligencia artificial— con el que una mujer tuvo una relación, sufriendo el robo de 800 millones de pesos chilenos; ahora fue el turno de un falso Enrique Iglesias, quien estuvo a punto de lograr que una mujer dejara a su marido para casarse con él.

Gastó más de tres mil dólares en el falso Iglesias

En 2023, Guadalupe Cepeda se unió a un club de fans del cantante español en redes sociales. En ese entonces ya estaba casada con Martín Pérez, al que pensó dejar cuando un día le llegó un mensaje por interno: "Te quiero para toda la vida".

El autor del recado era un supuesto Enrique Iglesias que le juraba amor eterno e incondicional. A sus 63 años, la fanática no hizo más que rendirse ante el romanticismo de su ídolo, iniciando una insólita relación amorosa virtual.

La conversación entre ambos continuó durante meses, intensificándose a tal punto que la falsa estrella musical prometió regalarle una casa y le envió una foto de un anillo de compromiso, todo muy convincente para la víctima, que reside en Los Ángeles, Estados Unidos.

Por su parte, ella desembolsó más de 3.000 dólares —superior a 2,8 millones de pesos chilenos, según el cambio actual— en tarjetas de regalo. Por suerte no accedió a la petición del estafador de enviarles fotos a cuerpo desnudo.

"Si es el verdadero Enrique, adelante"

Cepeda no daba más de amor por el artista, así que un día preparó sus maletas para iniciar una vida con él. Justo cuando estaba abandonando su casa, llegó Martín, quien desconocía las andanzas de su esposa.

"Guadalupe me dijo que estaba enamorada y que se iba a ir con Enrique. Le dije 'si es el verdadero Enrique, adelante'", declaró a Primer Impacto, dejándola en libertad de acción, sin antes revisar los chats que mantenía con el falso Iglesias.

Así descubrió que el número utilizado por el supuesto cantante tenía un prefijo telefónico correspondiente a un país africano; es decir, estaba siendo embaucada por estafadores internacionales. De hecho, los criminales operaban detrás de un perfil falso en Instagram, haciéndose pasar por Enrique.

Enrique Iglesias reaccionó al caso de Guadalupe

En conversación con el citado medio, la víctima dio una particular declaración entre sollozos, dando cuenta que aún confía que se trata del verdadero Iglesias. "Si me estás viendo, lo que siento yo es sincero. Mi matrimonio se está yendo, porque estoy enamorada de ti", dijo ante las cámaras, con su esposo al lado.

"Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo, que te vas a casar conmigo, pues dilo. Si no, también dime la verdad para quedarme en paz con mi matrimonio", expresó.

Aunque no fue como ella lo esperaba, Enrique Iglesias terminó reaccionando a su caso. Como la situación de Guadalupe se hizo viral, su equipo realizó una declaración pública a través de una historia de Instagram.

"¡Atención! Solo conéctense con los perfiles oficiales y verificados de Enrique Iglesias. Todos los demás son estafadores. Es muy triste ver a estos criminales abusar de la gente buena. ¡No se dejen engañar, por favor!", consigna su mensaje.

Todo sobre Sucesos