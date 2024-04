"No podía creerlo": Mujer dio a luz a gemelos con 22 días de diferencia

01 abr. 2024 - 15:19 hrs.

Un increíble hecho protagonizó Kayleigh Doyle, de 22 años, durante su embarazo gemelar.

La mujer quedó embarazada en octubre de 2020 y durante su etapa de gestación no presentó ninguna complicación hasta el 15 de marzo de 2021, día en que comenzó a sentir dolores de parto con solo 22 semanas de embarazo.

Su primer hijo nació muerto

"Era consciente de todos los riesgos que conlleva tener gemelos. Incluso pagué por citas médicas privadas porque estaba muy preocupada por las complicaciones", explicó.

Cuando cumplió 22 semanas y medias de gestación (6 meses de embarazo) "tuve el peor dolor de toda mi vida. No estaba segura de lo que estaba pasando, así que fui al baño de abajo y rompí fuente", confesó según consignó The New York Post.

Ecografías Kayleigh Doyle (New York Post)

En ese momento, Doyle fue trasladada hasta el servicio de urgencias del Hospital Royal Oldham de Inglaterra, donde mantuvo cinco días en observación. Allí y con poco más de 22 semanas de embarazo, dio a luz al primero de sus gemelos, Arlo, quien nació muerto el día 20 de marzo de 2021.

"Parecía un bebé normal", recordó Doyle sobre su hijo. Asimismo, contó que debido a su deceso, los médicos le indicaron que "no esperaban que el 'segundo gemelo' sobreviviera, y que probablemente nacería en las próximas horas".

"No podía creerlo"

Contra todo pronóstico, el segundo de sus hijos no nació en las horas siguientes, e incluso Doyle fue dada de alta dado que ya no presentaba contracciones. De vuelta en su casa, la mujer mantuvo controles de embarazo de manera periódica con un médico del Hospital Saint Mary.

Exactamente, 22 días después del nacimiento de Arlo, Doyle dio a luz a su segundo hijo, Astro, quien llegó al mundo el 11 de abril de 2021 en el hospital Saint Mary's.

Kayleigh Doyle y su hijo Astro (New York Post)

El niño también fue prematuro y nació con complicaciones como un orificio en el corazón y retinopatía, afección ocular que puede provocar pérdida de visión.

"Cuando nació Astro, no podía creer que hubiera sobrevivido todo ese tiempo", sinceró Doyle.

A las dos semanas de vida de Astro, la mujer regresó con su hijo a casa y allí realizaron el funeral de Arlo, su gemelo.

Kayleigh Doyle y su hijo Astro en la actualidad (New York Post)

Actualmente, Astro está próximo a cumplir tres años de vida y Doyle ha reconocido que ha sido "increíblemente difícil" criar un bebé mientras llora por la pérdida de su otro hijo.