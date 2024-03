Adulta mayor llevaba más de una semana fallecida: Su perrita no se separó de ella en ningún momento

28 mar. 2024 - 17:15 hrs.

Una emotiva historia protagoniza una perrita que fue encontrada acurrucada al cuerpo de su dueña, quien llevaba más de una semana sin vida en Reino Unido.

Tras no verla durante varios días realizando su tradicional paseo, una vecina de la mujer de 76 años fue a visitarla el domingo 24 de marzo y dio con el hallazgo del cadáver, el que estaba fielmente acompañado por su mascota.

Como no tenía a nadie que la alimentara durante el tiempo que estuvo con la adulta mayor fallecida, la perrita "Poppy" estaba desnutrida y deshidratada cuando se produjo el hallazgo. Tan deteriorada estaba su salud, que incluso era incapaz de movilizarse.

"Ay no, aquí algo no está bien"

La vecina es Christie Powell, que bien conocía a Yolande y a su canina "Poppy", pues se desempeña como peluquera de perros y solía atender a esta pareja de amigas.

Christie Powell la bañó y abrigó con ropa limpia (Daily Mail)

No solo a ella le pareció sospechoso que la anciana no fuera vista realizando sus paseos, sino también a otros miembros de un barrio ubicado en West Cross. Eso la motivó a corroborar qué estaba sucediendo.

"'Poppy' siempre ladra y la oyes si tocas la puerta, pero cuando di la vuelta (para regresar a su casa) no la oí ladrar. Pensé 'ay no, aquí algo no está bien'", expresó a Daily Mail.

Después de tocar la puerta varias veces sin obtener respuesta, Christie miró por el buzón y corrió las cartas que había, lo que le posibilitó divisar el cuerpo de la anciana con su mascota encima. Llamó al número de emergencia, fue a buscar galletas para perros y se las tiró al animal para que pudiera comer mientras llegaba la ambulancia.

Una vez que entraron a la casa, una triste "Poppy" se aferró a la hermana de Powell y juntas le dieron de beber y comer. También aprovecharon de bañarla y arroparla con vestimentas limpias.

La historia empeoró, pero tuvo final feliz

Como Yolande vivía sola y no tenía familiares cercanos, era una incógnita el quién se iba a hacer cargo de la mejor amiga de la fallecida. Pero aquello se resolvió rápido gracias a la disposición de Kate Di Francesco, la hermana de Christie, que se la llevó a su hogar temporalmente el mismo día que fue encontrada junto a su anterior dueña.

Desde entonces, ha recibido el tratamiento y los cariños necesarios, pero el canino sigue en estado crítico: "Está gravemente desnutrida y deshidratada, es literalmente piel y huesos. Puedo poner mi mano alrededor de su cintura, así de delgada es", comentó la vecina.

"Poppy" permanece en recuperación (Daily Mail)

Todo parecía ir relativamente bien, pero durante estos días el estado de salud de "Poppy" empeoró. Según relató Powell en una campaña de recaudación de fondos, "tuvo que ser llevada de urgencia al veterinario. Será necesario que le extirpen uno de los ojos, ya que tiene una úlcera perforada".

"Todavía no está claro si el otro ojo está bien. El veterinario nos dijo que si no la hubiésemos encontrado o llevado al veterinario no habría sobrevivido otra noche (...) Su factura veterinaria llegará a las 1.000 libras esterlinas (poco más de $1,2 millones chilenos)", señaló.

En apenas tres días, la campaña superó la meta. De hecho, Christie actualizó el estado de salud de "Poppy" este jueves 28: ahora está en un nuevo hogar y continuará realizándose análisis de sangre a propósito de la desnutrición diagnosticada.

"¡Qué final tan feliz para lo que fue un día tan trágico como el domingo!", concluyó la vecina héroe de esta historia.

Todo sobre Sucesos