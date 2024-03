Inglesa cuidó toda la noche a un supuesto erizo herido: Descubrió en el veterinario que era un pompón de gorro

27 mar. 2024 - 11:45 hrs.

Un curioso caso llamó la atención de los habitantes de la localidad de Knutsford, en Cheshire, Inglaterra, luego de que una mujer pasara toda una noche cuidando de lo que creía era un “erizo enfermo”, sin embargo, al llevarlo a la veterinaria descubrió que se trataba del pompón de un gorro.

Cuidó toda la noche de un “erizo” y resultó ser un pompón

De acuerdo a lo informado por el Daily Mail, la mujer, cuya identidad no fue revelada, aseguró encontrar lo que pensó que era un pequeño animal herido en el pavimento y se lo llevó a su casa donde pasó toda la noche cuidándolo.

Puso al supuesto animal en una pequeña caja con papel de diario y un poco de comida, y lo dejó junto a su cama durante la noche para poder vigilar que se encontrara bien. Sin embargo, a la mañana siguiente, llevó lo que ella creía que era un pequeño erizo a la Reserva Natural y Hospital de Vida Silvestre de Lower Moss Wood, donde descubrió que se trataba del pompón de un gorro.

"No podía creer lo que estaba viendo"

Quien descubrió la verdad tras el hecho, la veterinaria Janet Kotze, contó al medio citado que "la señora entró con una caja, dijo que había encontrado un erizo bebé en la acera y que hacía frío y lo recogió".

"Me alarmé porque era muy temprano para las crías de erizo. Abrí la caja y, bueno, no podía creer lo que estaba viendo. Pensé definitivamente no es un erizo, tal vez sea algún otro tipo de criatura peluda", agregó.

En la misma línea, detalló que "me di cuenta de que no tenía nada de animación y lo levanté y obviamente con el peso pude sentir que no era un erizo ni ningún animal en absoluto. Ella era muy dulce, bendita sea, su corazón estaba en el lugar correcto".

Además, reveló que "después me pareció gracioso, pero no podía creer lo que estaba viendo porque para mí un erizo es obviamente un erizo".

Finalmente, la veterinaria Kotze sostuvo sobre la señora que "no creo que vuelva a cometer el mismo error, creo que lo comprobará la próxima vez".

