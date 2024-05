En Brasil acusan a Gary Medel de abofetear y morder a compañero: El "Pitbull" niega el incidente

07 may. 2024 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

Al defensa Gary Medel le llueve sobre mojado. Es que a la falta de minutos que está teniendo en Vasco da Gama, ahora se sumó una grave acusación en su contra por un presunto entrevero que protagonizó en un entrenamiento.



Según reveló el medio Globo Esporte, todo se remonta a enero del presente año, cuando en la previa del encuentro ante Nova Iguacu por el Campeonato Carioca, agredió a un juvenil del Almirante.

El incidente

De acuerdo con el portal, en horario del almuerzo "Caua Paixao, delantero criado en la academia del club, entró al ascensor mirando su celular y no saludó a Medel ni a los demás jugadores presentes. Al capitán no le gustó la actitud del joven y le dio una fuerte palmada en la nuca".





"Paixao reaccionó a la agresión y los dos comenzaron a discutir dentro del ascensor. En el momento en que Medel le dio un segundo manotazo, el atacante se lanzó hacia el chileno. Intercambiaron golpes y tuvieron que ser separados", complementaron en la publicación.

¿Qué dijo Gary?

Asimismo, desde la citada fuente aseguraron que el "Pitbull" mordió al atacante. Así y todo, el seleccionado criollo no recibió sanción, lo cual habría generado gran molestia en el plantel.



Sin embargo, el propio Medel salió a defenderse y por medio de redes sociales subrayó que "nunca he tenido un problema en ningún club y no tendré problema aquí en Vasco, estas páginas de mierda solo duelen y mienten".

