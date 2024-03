Récord de calor en Brasil: Sensación térmica alcanza los 60 °C en Río de Janeiro

17 mar. 2024 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Río de Janeiro, Brasil, registró el día sábado una sensación térmica récord de 60,1º C.

La medición se ha realizado en la Estación Meteorológica de Guaratiba, en el oeste de la ciudad, a las 10:20 horas, según el Sistema de Alerta de Río.

Récord anterior

El récord anterior de la ciudad se había registrado en la misma temporada, el 18 de noviembre del año pasado (59.7ºC). La sensación térmica tiene en cuenta no solo la temperatura, sino también la humedad relativa del aire, informó la agencia de Brasil.

Una asociación de altas temperaturas y alta humedad genera un aumento de la sensación térmica. La ciudad de Río de Janeiro recomienda que las personas se mantengan hidratadas y eviten la exposición prolongada al sol.

Récord de calor en el mundo

Este dato no sorprende teniendo en cuenta que en todo el mundo se están alcanzando récords de temperatura.

El pasado mes de febrero fue el más cálido a nivel mundial, con una temperatura media de 13.54° C, 0.81° C por encima del promedio 1991-2020 y 0.12° C más que el récord anterior de 2016.