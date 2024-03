El motivo del sospechoso Christian Brueckner para secuestrar a Madeleine McCann, según testigo

01 mar. 2024 - 17:15 hrs.

Junto con revelar que el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann trabajaba en el bar al que fueron los padres de la niña aquella noche en que se perdió su rastro en 2007, un testigo entregó otro valioso antecedente.

Lo que además hizo Ken Ralphs fue denunciar el presunto motivo que tenía Christian Brueckner para secuestrar a la pequeña, delito que la investigación no ha podido atribuírselo por falta de pruebas sólidas.

Pese a lo anterior, cabe recordar que el alemán está cumpliendo condena carcelaria tras haber sido declarado culpable del delito de violación sexual contra una mujer de 72 años, cometido en 2005. Aquello fue en la misma zona en que desapareció Maddie: Praia da Luz, en Portugal.

Madeleine McCann y el principal sospechoso de su secuestro, Christian Brueckner (AFP)

Las razones para secuestrar a Madeleine McCann, según el testigo

Ralphs conocía al supuesto responsable del secuestro de McCann mediante otro contacto —que tiene un rol especial en la trama—, enterándose así de que trabajaba en el bar Ocean Club, el mismo que visitaron Kate y Gerry junto a otros amigos cuando ocurrió el extravío de su hija.

Según comentó el británico al Daily Mail, él cree que Christian sustrajo a Madeleine desde la habitación del hotel en que hospedaba la familia, motivado por la idea de vendérsela a una pareja alemana que no podía tener hijos.

Para llevar a cabo el secuestro, aseguró que Brueckner actuó con la complicidad de otro hombre. No obstante, la amplísima cobertura mediática del caso, sumada a la masiva viralización de las características físicas de la menor —la mancha en su iris, por ejemplo—, imposibilitó su venta irregular.

Ken Ralphs, el testigo que reveló el supuesto motivo de Christian Brueckner para secuestrar a Madeleine McCann (Sky News)

¿Cómo se enteró Ralphs del supuesto plan de vender a Madeleine?

El contacto que mantenía en común con Brueckner fue el que le detalló el malévolo plan a Ralphs, una semana antes de que se hiciera pública la noticia del secuestro. De hecho, ese contacto es el hombre con el que sospechoso conspiró para quitar a Maddie de su familia.

"Nos sentamos junto al fuego hasta altas horas de la madrugada y fue entonces cuando empezó a llorar y a confesar", declaró Ken sobre su amigo, cuya identidad se prefirió dejar en el anonimato.

Fue en ese contexto en que el sujeto le preguntó si podía decirle un secreto: "Me dijo que Christian estaba planeando llevarse un niño de Praia da Luz, tomar un niño para venderlo a una pareja que no podía tener hijos propios".

"Me aseguró que el niño no sufriría ningún daño, que Christian conocía a muchas personas que pagarían mucho dinero y que sería arrebatado a una familia rica con más de un hijo para que los padres no sufrieran tanto dolor", señaló a la prensa británica.

De izquierda a derecha, Kate y Gerry McCann, los padres de Madeleine (AFP)

La familia McCann encajaba perfecto en ese perfil, ya que Madeleine tenía una pareja de gemelos como hermanos menores, los que dormían en la misma habitación en que se produjo el secuestro.

Si bien Ralphs intentó disuadir a su compañero que no conspirase en el secuestro con Brueckner, no fue posible lograrlo.

"Estaba sentado en la casa de mi padre, tomando una taza de té, cuando (el secuestro de la niña) apareció en las noticias de última hora. Lo primero que dije fue "oh, por el amor de Dios'", comentó Ken.

Todos los antecedentes los entregó a las autoridades, tanto del Reino Unido como la de Portugal. Sin embargo, hoy cree que hubo contradicciones entre ambas investigaciones policiales, lo que explicaría que, 17 años después, aún no haya respuestas sobre el paradero de Madeleine McCann.

