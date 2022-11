"Me dijeron que me bajara y me fui para este hoyo": Mujer se salva de robo en bus, pero cae en una alcantarilla sin tapa

20 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Su día comenzó muy temprano. A las 05:30 de la mañana ya iba camino a su trabajo en transporte público de Ciudad de México. En esta oportunidad, estaba sola con el chofer del autobús cuando un par de hombres entraron. Paola Reséndiz, de 42 años, escuchó cuando uno le dijo al otro que sacara su navaja.

De inmediato se cambió de asiento, tratando de alejarse de los hombres. Cuando el autobús se detuvo le dijeron que se bajara. En pocos minutos ya estaba arrastrando su cuerpo para salir de la alcantarilla de aguas negras en la que cayó al huir del atraco.

Paola contó al Excélsior: “Me dijo que me bajara cuando se paró el camión (bus) y me bajé y me fui para este hoyo que está aquí. Me pude salir arrastrando, me quise parar, pero ya no pude, me dolía mucho la pierna y el camión se fue y los que querían asaltar se fueron”.

La ambulancia tardó dos horas en llegar

Vecinos y transeúntes de la Colonia Moleros se acercaron a la mujer para tratar de auxiliarla, llamaron a los servicios de emergencia, junto a la policía de la zona y efectivos de Protección Civil. Sin embargo, la ambulancia de la Cruz Roja llegó dos horas y media después.

Finalmente, Paola fue atendida y trasladada al hospital, con posibles fracturas en la tibia, el peroné y el tobillo de la pierna derecha. Los vecinos manifestaron su molestia, pues es común este tipo de accidentes en la zona.

Dos hermanas murieron al caer en otra alcantarilla

Solo cuatro días antes de este accidente, dos jóvenes hermanas de 23 y 17 años murieron al caer en otra alcantarilla de aguas negras sin tapa, cuando se dirigían a un concierto de Zoé.

“Estamos profundamente consternados y tristes por lo que pasó ayer, ofrecemos un sentido y respetuoso pésame a la familia de Sofía y Esmeralda”, dijo el cantante de Zoé antes de comenzar su segunda presentación.