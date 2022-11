Se conocieron jugando Fortnite, viajó para verlo y apareció muerta: su novio está preso por mutilarla y robo de órganos

El homicidio de Blanca Arellano, de 51 años, tiene a dos naciones conmocionadas. Se trata de una mexicana que en julio de este año 2022 viajó a Perú para encontrarse con un hombre, que conoció jugando Fortnite hace dos años.

A Blanca la reportaron como desaparecida el 7 de noviembre cuando dejó de comunicarse con Karla Arellano, su sobrina.

La joven publicó el caso en redes sociales luego de que Juan Pablo Villafuerte Pinto negara tener contacto con Blanca, pues se marchó 15 días después de llegar a su casa.

Karla consideró extraño que Juan Pablo alegara que su tía se había marchado. El hombre le explicó en un mensaje que ella quería una vida distinta a la que él podía ofrecerle en Huacho, oeste de Perú.

Además, le dijo que su tía decidió ir a Lima para conseguir un boleto de regreso a México y que, incluso, se despidieron a través de mensajes de texto.

La joven escribió que esa versión era poco probable, principalmente, por dos razones: su tía manifestaba sentirse a gusto en Perú y porque tenía un boleto de regreso para enero de 2023.

Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda. #NosFaltaBlanca pic.twitter.com/Eo4ZAhjNBB