Mujer de 30 años lleva casi un mes desaparecida: Familia apunta a su pareja y denuncia falta de apoyo desde policías

18 nov. 2022 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Jennifer Miños, es una joven porteña de 30 años y madre de tres hijos, que se mantiene desaparecida desde el 22 de octubre pasado. Es buscada incansablemente por su madre que, asegura, algo le pasó en manos de su pareja.

"La vieron con un tipo que la tiroeaba"

Según relató su madre a La Estrella de Valparaíso, salió con quien sería su pareja, y esa misma noche estuvo en cerro La Cruz: "Una señora de un negocio me dijo que conocía a la niña. Me dijo que la había visto con un tipo que la estaba tirnoeando", relató Paola Córdova. La descripción que le dieron coincidía con las características de su pareja.

"Las amistades no tienen idea de ella y yo estoy sumamente desesperada con esto", dijo la madre. "Hay antecedentes de que él era violento con mi hija, pero ella nunca hizo la denuncia (...) Ella siempre llegaba con moretones (...) una vez llegó con el ojo morado", precisó Córdova.

Jenifer Miños

"Siento que la policía no está haciendo nada"

La mujer relató también que "siento que la policía no está haciendo nada. No es por cuestionar el trabajo y los protocolos, pero he estado haciendo todo yo, y siento que no estoy teniendo la ayuda que debería tener a pesar de toda la evidencia que yo he entregado".