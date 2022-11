"¡Bájate por la buena!": Video muestra intento de asalto a conductor de aplicación móvil por parte de un pasajero

18 nov. 2022 - 11:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de aplicación móvil fue víctima de un intento de asalto por parte de un pasajero, hecho ocurrido durante la mañana del jueves, en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

Video

El episodio quedó registrado en un video grabado por la cámara del vehículo, en donde se ve el actuar del delincuente.

En un comienzo, el conductor permanece detenido junto al supuesto pasajero en el interior, pero de pronto acelera para alejarse de un hombre que corría en dirección al vehículo.

"¿Qué onda ese loco?", pregunta la víctima, sin embargo, no obtiene respuesta del delincuente, quien aún no revela sus verdaderas intenciones.

De acuerdo a las imágenes, el pasajero le da algunas indicaciones al conductor sobre la ruta que debe seguir y que, al parecer, no , pero este le responde que no puede, ya que la aplicación no se le permite.

Segundos más tarde, al ver que su cometido de cambiar la dirección no logró efecto, el pasajero introduce su brazo por debajo de un panel de plástico que separa los asientos delanteros con los traseros, e intenta sujetar la palanca de cambios, lo que obliga al conductor a detener el automóvil.

"¡Bájata, conchetu..., bájate, bájate! ¡Bájate por la buena!", le dice el delincuente, a lo que la víctima: "Me voy a bajar. Tranquilo".

Sin embargo, cuando el antisocial desciende del vehículo, la víctima aprovecha la ocasión para escapar.