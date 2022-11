Hombre infiel fue delatado por su propio auto: Esposa escuchó audio de su amante y lo grabó

16 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Un hombre, al parecer, jamás imaginó que su esposa se enteraría de una infidelidad, y menos que lo haría gracias al sistema de bluetooth que hoy en día viene incorporado en diversos productos tecnológicos.

En esta ocasión, el sujeto se encontraba en su vehículo con su pareja en México, hasta que decidió salir por un instante para escuchar un audio en su celular. No obstante, no se percató que había dejado vinculado el aparato con el auto.

A partir de allí, su esposa escuchó todo el mensaje de voz enviado por la amante, por lo que la mujer procedió a grabar el momento y compartirlo en redes sociales, informa Pulzo.

"¿Nos vamos a ver hoy o qué?"

En el registro se puede ver al hombre, que vestía una camisa manga corta y gorro, con el celular pegado a su oído, intentando escuchar el mensaje.

Sin embargo, no podía hacerlo, ya que el audio se estaba reproduciendo en el vehículo: "Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensajes? ¿Estás con tu esposa o qué?… ¿Nos vamos a ver hoy o qué?", decía la amante en la nota de voz.

Por último, la radio del auto se activó nuevamente y el hombre se acercó hasta donde permanecía su esposa, evidentemente sorprendido por el hecho.

El extracto fue compartido por una cuenta de Instagram hace unos meses, pero volvió a tomar relevancia en las últimas horas.

La reacción de los usuarios

A raíz de la publicación del video, diversos usuarios dejaron sus comentarios, algunos criticando el actuar del hombre y otros tomándose con humor la manera en que fue descubierto.

Además, hubo algunos que, incluso, llegaron a pensar que se trató de un montaje: "Trágame tierra", "el bendito bluetooth" y "ese compa está remuerto", fueron parte de las reacciones.

