Elon Musk despide a trabajador de Twitter que lo corrigió en la misma red social: "¿Qué has hecho para arreglar eso?"

El propietario de Twitter, Elon Musk, despidió mediante la misma red social a un ingeniero que lo corrigió.

El pasado 13 de noviembre, Musk publicó un tuit en el que pidió perdón a los usuarios por la velocidad de la plataforma en algunos países.

Musk comenzó diciendo: "Me gustaría disculparme porque Twitter es muy lento en muchos países. ¡La aplicación está haciendo >1000 RPC mal agrupados solo para representar la línea de tiempo del inicio!".

Ante esto, Eric Frohnhoefer, quien hasta ese momento se desempeñaba como desarrollador de Android para Twitter, corrigió a Musk por el dato entregado.

"Llevo 6 años trabajando en Twitter para Android y puedo decir que esto está mal", dijo el ingeniero.

Luego Musk le respondió de vuelta y señaló: "Entonces, por favor, corrígeme. ¿Cuál es el número correcto?". Dos minutos después, el magnate agregó que "Twitter es súper lento en Android. ¿Qué has hecho para arreglar eso?".

I have spent ~6yrs working on Twitter for Android and can say this is wrong. https://t.co/sh30ZxpD0N

Frente a la pregunta de su jefe, Frohnhoefer se encargó de explicar en detalle cómo han trabajado para mejorar el rendimiento de la red social y explicó a qué se debe la lentitud de esta.

"Creo que hay tres razones por las que la aplicación es lenta. Primero, está repleto de características que se usan poco. En segundo lugar, hemos acumulado años de deuda tecnológica, ya que hemos intercambiado velocidad y características sobre rendimiento. En tercer lugar, pasamos mucho tiempo esperando las respuestas de la red", fueron algunos de los detalles que entregó el ingeniero.

We have done a bunch of work to improve performance and we found that it correlates well with increasing UAM and Ad spend. Agree, there is plenty of room for performance improvements on Android. However, I don’t think the number of requests is the primary issue.