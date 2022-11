"Por celos y rivalidad": Mujer asesina a su hermana y a su sobrina recién nacida mientras dormían

Yarelly Solorio Rivera, de 22 años, asesinó a su hermana Yanelly, de 18 años, y su sobrina Celine de tres semanas de nacida junto a su novio, Martín Arroyo Morales, de 26 años.

Así lo determinó la policía de Fresno, California, en Estados Unidos, tras casi dos meses de investigaciones y un considerable aumento del monto de la recompensa por el doble crimen que desató el repudio de la comunidad.

Las autoridades arrestaron a los presuntos autores del doble homicidio de una mujer y su bebé recién nacida, informa People en Español, bajo la firme sospecha de ser responsables del crimen.

La Policía de Fresno asegura que el móvil del doble homicidio fue “celos y rivalidad entre hermanas”, reporta Univisión. Dijeron además que los acusados no mostraron remordimiento alguno por lo ocurrido.

Ellos mismos condujeron a la policía hasta el lugar en donde enterraron la pistola Smith & Wesson de 9 mm, con la que cegaron la vida de la joven y su bebé, mientras dormían.

La policía también asegura que no encontraron signos de entrada forzada a la casa de Yanelly, que falleció con la niña en brazos, probablemente tratando de protegerla. Fue un crimen “premeditado e intrincadamente planeado”, declaró el jefe de la Policía.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre múltiples disparos en la zona. Cuando llegaron a la casa de Yanelly, la encontraron inconsciente, con varias heridas de bala en la parte superior del cuerpo. La pequeña Celine presentaba sólo un impacto.

El crimen ocurrió el 24 de septiembre, desde entonces la policía de Fresno inició las investigaciones. Tras analizar horas de grabación de cámaras de seguridad, el 6 de noviembre compartieron un video corto, en el que se veía al sospechoso caminando cerca del campo por el que habrían huido.

The Fresno Police Department released surveillance video of a possible suspect in the double murder of Yanelly Solorio-Rivera and her infant daughter on Sept. 24th. STORY: https://t.co/JSxm0rV49j pic.twitter.com/HW8lGf3f1A

La recompensa para quienes compartieran información valiosa que llevara a la identificación del sospechoso y a su arresto fue de 25.000 dólares. Días después de la publicación del video y la conferencia de prensa, se produjo el arresto de los presuntos asesinos de Yanelly y Celine.

On Thursday, November 3, 2022, Valley Crime Stoppers and our Federal Partners with ATF will be announcing the increase of their reward to $25,000.00 in the murders of Yanelly Solorio-Rivera & 3- week-old infant daughter, Celine Solorio-Rivera. More info on our Facebook page. pic.twitter.com/U9olLCkkXT