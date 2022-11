Mujer intentó viajar en avión con una pistola escondida dentro de una gallina lista para cocinar

Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, ubicado en Florida, Estados Unidos, quedaron atónitas al ver el descubrimiento que se concretó en un operativo y que involucró a una viajera.

En esta ocasión, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) publicó unas fotos en sus redes sociales dando a conocer que una mujer fue sorprendida intentando viajar en avión con una pistola.

Pero eso no fue todo, ya que el arma estaba escondida nada más ni nada menos que dentro de una gallina desplumada y lista para cocinar, informa Caracol.

En el marco de la investigación, la TSA decidió no informar el destino, aunque medios locales indicaron que lo más probable es que pretendía dirigirse a Haití.

El organismo, por su parte, comunicó que en diversos puntos de control de los aeropuertos de Florida, se han incautado 700 armas, lo que significa una cifra récord.

En este sentido, es el propio Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el cual lidera las cifras, con 120 armas incautadas.

There’s a personal fowl here. Our officers @FLLFlyer made this very raw find. We hate to break it to you but stuffing a firearm in your holiday bird for travel is just a baste of time. So, don’t wing it, you'll find all the proper packaging info here: https://t.co/Zm2XnorDx7 pic.twitter.com/BpdbEwwouX