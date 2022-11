Inquietante comportamiento de ovejas China: Llevan más de diez días caminando en círculos

A veces los animales tienen comportamientos que las personas no pueden explicar a través de la lógica. En estas ocasiones, se suele recurrir a respuestas menos científicas y más tendientes a lo espiritual.

Esta fue la situación que ocurrió al interior de una granja en la República Popular de China, donde un grupo de ovejas lleva días moviéndose en forma circular e impactando con ello al mundo entero.

En detalle, el misterio se trata de un numeroso grupo de ovejas que se han mantenido caminando en círculos por más de diez días.

Esto fue informado por People’s Daily, el medio estatal de China, a través de su cuenta oficial de Twitter.

En la descripción del hecho, escribieron "¡el gran misterio de las ovejas! Cientos de ovejas caminan en círculo durante más de 10 días en el interior de Mongolia, en el norte de China".

"Las ovejas están sanas y la razón del extraño comportamiento sigue siendo un misterio", finalizaron el mensaje.

Otro medio de comunicación de ese país identificó a la dueña de los animales como la señora Miao, quien relató que esta acción comenzó el 4 de noviembre, y que fue un pequeño grupo que empezó el movimiento, hasta que todo el rebaño se unió.

De acuerdo a Metro, una posible explicación del comportamiento de las ovejas sería una enfermedad bacterial llamada Listeriosis, la que tiene entre sus síntomas este movimiento circular de los animales.

