Novio celoso asesina a mujer con un hacha y la entierra en una tumba que cavó el día anterior

20 nov. 2022 - 07:30 hrs.

Andrew Burfield planificó cómo mataría a su novia, Katie Kenyon. Ante la corte de la corona en Preston, Inglaterra, la Fiscalía aseguró esta semana que Burfield, incluso, cavó la tumba de la mujer un día antes del crimen.

El feminicidio ocurrió en abril de este año 2022. Burfield invitó a la víctima a un día de campo en Gisburn Forest, en Lancashire, supuestamente para terminar por completo con la relación que mantenían desde 2019, detalla el Daily Mail.

En un correo electrónico enviado el 6 de abril, él le escribió que sería el último adiós y que siempre sería recordada.

Burfield walked officers directly to the grave site and kneeled down at the exact spot where Katie was buried. pic.twitter.com/URzaudbiyc — Lancashire Police (@LancsPolice) November 17, 2022

El caso de Katie Kenyon

David McLachlan, fiscal del caso, se encargó de desmentir con pruebas la versión que Andrew Burfield ofreció desde el principio: se desligó del crimen y mostró preocupación por la desaparición de su novia.

A la mujer, madre de dos hijos, la encontraron muerta el 29 de abril, en una fosa cavada de forma rudimentaria. El cuerpo no estaba cubierto.

McLachlan mostró al jurado que Burfield acudió a Gisburn Forest, el sitio del picnic, para cavar la tumba de Katie Kenyon un día antes. También dijo que ese día tomó prestada una pala de su padre para abrir la fosa.

22 April 2022: Katie Kenyon, 33, was last seen alive getting into a vehicle in Burnley, Lancashire. Andrew Burfield, 50, reported to be her ex-partner, has been charged with her murder. At the time of writing her body has not been found. pic.twitter.com/BIk778sA48 — CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) April 28, 2022

Como parte de las evidencias, el fiscal presentó una serie de mensajes que él mismo envió al teléfono de la hija de la víctima simulando ser ella para evitar cualquier implicación en su desaparición. Incluso, se envió un texto desde el teléfono de Katie pidiendo perdón.

Las pruebas obligaron a Burfield a declararse culpable en el tercer día de su juicio. Alegó que fue un asesinato accidental. Declaró que intentó aplastar una botella de Coca Cola con su hacha y que en su lugar le dio a ella.

Andrew Burfield, 51, of Todmorden Road, Padiham has today pleaded guilty to the murder of Katie Kenyon, in April this year. pic.twitter.com/a7G7lhbsug — Lancashire Police (@LancsPolice) November 16, 2022

El fiscal desmintió sus argumentos. Leyó al jurado el resultado del análisis forense: Katie Kenyon fue golpeada, al menos, 12 veces. “Fue al árbol que estaba junto a ella y la golpeó”, expuso McLachlan. Lo sentenciaron a cadena perpetua, con un término mínimo de 32 años, informó la BBC.