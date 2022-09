Adolescente grababa video para TikTok y una de sus amigas le disparó en la cabeza: hay tres detenidos

Aaliyah Salazar, una adolescente de 14 años, murió de un disparo en su cabeza mientras grababa un video para TikTok en Colorado, Estados Unidos. La policía detuvo a tres personas, entre ellos dos adolescentes.

De acuerdo con información difundida por People en Español, Aaliyah estaba en compañía de un grupo de amigos grabando un video para la conocida red social cuando recibió el balazo.

A Colorado family is mourning the loss of 14-year-old Aaliyah Salazar after she was shot while filming a TikTok dance video in her grandfather's home in early August.



Thoughts???#AaliyahSalazar #EmilianoVargas #Lovelytitv pic.twitter.com/3X8BQ3okjB