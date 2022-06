Muere niño de 5 años encerrado en un vehículo: su mamá y hermana lo dejaron olvidado mientras organizaban una fiesta

Un niño de cinco años murió encerrado en un vehículo, en el condado de Harris en Houston, Texas, víctima de las altas temperaturas que se registran en algunas ciudades de Estados Unidos.

De acuerdo con las primeras versiones, la madre salió junto con el niño y su hermanita de 8 años a comprar lo que faltaba para la fiesta de cumpleaños de la niña. Al regresar a casa, el pequeño quedó olvidado en el asiento trasero del auto por aproximadamente tres horas.

El alguacil del condado de Harris, Ed González, explicó a los medios que cuando madre e hija se bajaron del vehículo asumieron que el niño también lo hizo.

Ambas se dirigieron al interior de la casa a continuar con los preparativos para la fiesta de cumpleaños. Tres horas después la mamá llamó al niño y al ver que no le respondía comenzó a buscarlo por toda la casa.

Desesperada la mujer salió hasta la calle y fue cuando notó que el niño estaba aún en la parte trasera del vehículo atado al cinturón de seguridad. Al intentar socorrerlo ya el pequeño estaba muerto tras soportar en el interior del auto temperaturas de 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius).

Pct 3 units were dispatched to the 13700 blk of Blair Hill Ln. Upon arrival units determined a child (possibly 5 yrs) was left inside a vehicle for several hours. The child was pronounced deceased at the scene. HCSO Investigators are enroute to the scene. #HouNews pic.twitter.com/MNbhPHIHSU