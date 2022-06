"Por favor, ayúdame, no es mi padre": mujer rescata a dos niñas que daban un paseo en bicicleta de su secuestrador

Dos niñas iban a bordo de sus bicicletas con un hombre detrás que parecía regañarlas. Desde un templo en Florida, Estados Unidos, una mujer observaba y aquella escena le parecía extraña.

El instinto de la dama ayudó a salvar a las dos pequeñas de un intento de secuestro, cuando al observar detenidamente a una de las niñas esta le dijo en voz baja: “Por favor, ayúdame, no es mi padre”.

El intento de secuestro ocurrió en FishHawk, Florida, la mujer, quien no quiso ser identificada, contó al medio Fox 13 que ella estaba a las afueras de un templo observando lo que pasaba.

La mujer se acercó al grupo. El hombre sujetaba por el cuello a una de las niñas. En un instante de descuido una de las víctimas aprovechó para pedir auxilio. Al decirle casi con un susurro que aquel hombre no era su padre.

Al interpretar las señales de la niña la mujer se las ingenió para persuadir al sujeto. Le preguntó si vivían en la zona y lo convenció para que se acercaran al templo.

Una vez dentro logró retenerlos y llamó al 911. Los funcionarios de seguridad llegaron al sitio, rescataron a las pequeñas y detuvieron al hombre a quien identificaron como David Daniels.

A mother stopped an attempted kidnapping last week after she spotted a man follow two young girls past a church. David Daniels, 37, began following the two 12-yr-old girls, reportedly telling them he could ‘supervise’ their walk home in Fishhawk, Florida, FOX13 Tampa reported.🤬 pic.twitter.com/W64r6KKt0T